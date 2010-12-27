В США найдена рыба, способная жить даже без воды

Она представляет опасность для человека.

В США обнаружены рыбы-змееголовы, которые способны жить не в воде, а дышать обычным воздухом. Об этом сообщили в "РИА Новостях". Власти Америки выпустили официальный призыв о том, что при встреча каждую особь нужно убивать. Они опасны для местного населения. Ликвидация этого вида поощряется властями.

Ранее эта пресноводная рыба населяла реки Дальнего Востока, плавала от Янзцы до Амура. С 1960-ых годов Channa argus начал перемещаться к Восточной Европе и Средней Азии, а потом дошел до США. Впервые в Америке рыбу-змееголова увидели в 2002 году в штате Мэриленд, а сейчас их число достигло 14.

Чтобы ликвидировать инвазивных рыб, Правительство намерено отравить воду, как уже делало не раз. Однако несмотря на попытки их уничтожить полностью, особи продолжают распространяться по акваториям. Накануне нового змееголова нашли в штате Джорджия, в водоеме Гуиннетт.

Рыбы характеризуются агрессивностью,неприхотливостью. Они способны откладывать в год до сотни тысяч икринок. Змееголовы питаются рыбами, земноводными, ракообразными и другими мелкими существами.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Роспотребнадзоре рассказали, чем опасна сушеная и копченая рыба.

Фото:fisherhook.ru

Видео: YouTube/

