В Роспотребнадзоре рассказали, чем опасна сушеная и копченая рыба

Специалисты объяснили, как обезопасить себя от проблем со здоровьем после употребления данного продукта.

В Роспотребнадзоре рассказали об опасностях, которые таит в себе употребление копченой и вяленой рыбы. Специалист центра молекулярной диагностики CMD Центрального НИИ эпидемиологии Михаил Лебедев объяснил, что данный продукт может нанести организму вред. В российской рыбе может присутствовать описторхоз - это природноочаговая глистная инвазия. Возбудителями подобного состояния являются плоские черви.

По данным эксперта, большая часть ареала описторхоза располагается в Сибири. Там размещено две трети территории. В случае употребления в пищу зараженной рыбы, могут начаться проблемы с желчным пузырем, поджелудочной железой, печенью и другими органами. Вылечить болезнь возможно, но это предусматривает долгий и неприятный процесс.

Специалист советует перед употреблением копченой и вяленой рыбы обязательно ее выморозить. Чем ниже температура, тем меньше вам потребуется времени. При минус 27 градусах по Цельсию продукт надо держать в холодильнике около 12 часов. Также лучшим выбором станет покупка изделий на предприятиях, которые специализируются в данной сфере.

Спикер напомнил, что при холодном копчении вредные микроорганизмы могут пережить даже термическую обработку. Рыба, подвергшаяся горячему копчению содержать вредителей не может. Однако при этом способе обработки в нее могут попасть ядовитые химические соединения из-за процессов горения.

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