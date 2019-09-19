Роскачество проверило клубничные йогурты

В двух марках нашли бактерии кишечной палочки и превышение хлоргексидина.

Специалисты Роскачества проверили по 62 показателями 28 непитьевых клубничных йогуртов. В двух марках нашли бактерии кишечной палочки и превышение хлоргексидина. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Причиной содержания в йогурте кишечной палочки могли стать нестерильные условия на производстве. Хлоргексидин является дезинфицирующим средством и его наличие не вредит здоровью, но это говорит о плохой промывке молокопроводов после дезинфекции.

Еще в четырёх марках обнаружили повышенное содержание дрожжей. Но ни в одном образце не зафиксировали превышений по антибиотикам, а также не обнаружили золотистого стафилококка, сальмонеллы и плесеней, тяжелых металлов и пестицидов. Высшим требованиям Роскачества соответствовали четыре марки клубничного йогурта.

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