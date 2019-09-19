  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:27
103
nastya960
Код вставки плеера

Роскачество проверило клубничные йогурты

0 0

В двух марках нашли бактерии кишечной палочки и превышение хлоргексидина.

Специалисты Роскачества проверили по 62 показателями 28 непитьевых клубничных йогуртов. В двух марках нашли бактерии кишечной палочки и превышение хлоргексидина. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Причиной содержания в йогурте кишечной палочки могли стать нестерильные условия на производстве. Хлоргексидин является дезинфицирующим средством и его наличие не вредит здоровью, но это говорит о плохой промывке молокопроводов после дезинфекции.

Еще в четырёх марках обнаружили повышенное содержание дрожжей. Но ни в одном образце не зафиксировали превышений по антибиотикам, а также не обнаружили золотистого стафилококка, сальмонеллы и плесеней, тяжелых металлов и пестицидов. Высшим требованиям Роскачества соответствовали четыре марки клубничного йогурта.

Диетологи: "Йогурты и творожные массы не помогают похудеть".

 

Теги: йогурт, роскачество
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии