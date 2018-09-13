Диетологи: "Йогурты и творожные массы не помогают похудеть"

Также много сахара и калорий содержится в пакетированном кофе и соках.

Диетологи рассказали, какие продукты способны мешать похудению помимо кондитерских изделий. Об этом сообщил портал "Актуальные новости".

Тем, кто хочет похудеть, нужно забыть о пакетированном соке. Многие верят, что фруктовые соки полезная альтернатива газированным напиткам. Однако, это не так и в таких соках содержится огромное количество сахара. Большие калории содержит и кофе в пакетиках.

Соблюдающим диету, нужно забыть о сухих завтраках, так как в них дневная норма калорий и сахара. Йогурты и творожные массы с добавками также никак не помогают в похудении.

Также диетологи дали рекомендации по переходу на правильное питание.

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