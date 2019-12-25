В США завершили подготовку зеркала для Nancy Grace Roman

Запуск орбитального телескопа запланирован на 2025 год.

В США завершили подготовку зеркала для орбитального телескопа Nancy Grace Roman. Об этом рассказали представители Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства. Специалисты объяснили, что инфракрасная космическая обсерватория названа в честь американского астронома Нэнси-Грейс Роман. Ученая считается "матерью телескопа Hubble". Долгое время американка работала в NASA. Она умерла в 2018 году.

Напомним, что созданием Nancy Grace Roman занимается Центр космических полетов имени Годдарда, который расположен в городе Гринбелт, штат Мэриленд. Сотрудники предприятия не могут назвать точную дату выхода аппарата на орбиту. Ранее NASA заявляли о том, что это произойдет в 2025 году.

Вы правы насчет того, что NASA планирует запуск Roman в середине 2020-х годов. Других деталей относительно ожидаемой даты запуска пока нет Андреоли, представитель Центра космических полетов

Сейчас подготавливается конструкция телескопа, завершается выпуск оборудования запуска аппарата, строится новая система обработки данных. Стоит отметить, что диаметр главного зеркала телескопа Roman составляет 2,4 метра. При этом его масса составляет 186 кг. Для сравнения, зеркало обсерватории Hubble аналогичного диаметра в четыре раза тяжелее.

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