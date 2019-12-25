В Минздраве назвали альтернативу перчаткам в борьбе с коронавирусом. Главный инфекционист профильного ведомства считает, что ношение перчаток - неэффективная мера борьбы с распространением COVID-19. Об этом эксперт Владимир Чуланов заявил в интервью для журналистов "Интерфакса".
Основной путь передачи вируса (90%) - воздушно-капельный, и только 10% - контактный путь, когда руками касаемся поверхности, где остался вирус, а потом дотрагиваемся до глаз, рта. Эти 10% значительной роли не играют
Владимир Чуланов, инфекционист
Специалист посоветовал вместо перчаток чаще использовать кожные антисептики при входе и выходе из общественного транспорта. Чуланов добавил, что не все граждане умеют правильно снимать перчатки и их утилизировать.
Кто-то их снимает и кладет в карман, чтобы потом снова надеть. Это создает дополнительные риски инфицирования. Кто-то носит матерчатые, очевидно, что они их постоянно носят, просто для вида надевают, снимают. Это ничем не спасает
Владимир Чуланов, инфекционист
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Фото: Piter.tv
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