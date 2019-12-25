Владимир Чуланов призвал обрабатывать руки при входе и выходе из транспорта.

В Минздраве назвали альтернативу перчаткам в борьбе с коронавирусом. Главный инфекционист профильного ведомства считает, что ношение перчаток - неэффективная мера борьбы с распространением COVID-19. Об этом эксперт Владимир Чуланов заявил в интервью для журналистов "Интерфакса".

Основной путь передачи вируса (90%) - воздушно-капельный, и только 10% - контактный путь, когда руками касаемся поверхности, где остался вирус, а потом дотрагиваемся до глаз, рта. Эти 10% значительной роли не играют Владимир Чуланов, инфекционист

Специалист посоветовал вместо перчаток чаще использовать кожные антисептики при входе и выходе из общественного транспорта. Чуланов добавил, что не все граждане умеют правильно снимать перчатки и их утилизировать.

Кто-то их снимает и кладет в карман, чтобы потом снова надеть. Это создает дополнительные риски инфицирования. Кто-то носит матерчатые, очевидно, что они их постоянно носят, просто для вида надевают, снимают. Это ничем не спасает Владимир Чуланов, инфекционист

Академик РАН сообщил об исчезновении антител у 20% заболевших COVID-19.

Фото: Piter.tv