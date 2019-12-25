Академик РАН сообщил об исчезновении антител у 20% заболевших COVID-19

Антитела пропадают в течение пары месяцев.

Академик РАН, директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян сообщил об исчезновении антител у 20% заболевших COVID-19. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".

Тотолян разъяснил, что в таких случаях иммунная система реагирует небольшим уровнем антител. В этой связи, по прошествии месяца, полутора или двух, все антитела пропадают.

Примерно 15-20% из числа переболевших теряют антитела. Иммунная система отреагировала небольшим уровнем антител и через месяц-два от этих антител не осталось и следа. - Арег Тотолян, академик РАН

Недавно инфекционист Владислав Жемчугов заявил, что тест на антитела к коронавирусу является пустой тратой денег. По его мнению, антитела в организме остаются в течение трех-четырех месяцев.

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