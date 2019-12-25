Онищенко развеял популярные мифы о коронавирусе

Онищенко является бывшим главным санитарным врачом России.

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко развеял главные мифы о коронавирусе. Об этом сообщила "Парламентская газета".

Среди людей до сих пор бытует мнение, что маски должны носить только заболевшие люди, и что маска вредна для иммунитета и дыхания.

Дело в том, что у человека при разговоре, дыхании, чихании, кашле вылетают маленькие капли слюны. Их-то маска на себе и задерживает, тем самым останавливая основное количество вирусных частиц. Геннадий Онищенко

Бывший санитарный врач отметил, что если пользоваться маской правильно, то она не принесет никакого вреда.

Второй миф: люди, которые переболели думают, что больше их не коснется эта болезнь. На самом деле до сих пор точно не известно, какое время в организме сохраняются антитела. У некоторых после заболевания вовсе не было антител.

Третий распространенный миф заключается в том, что в России эпидемии коронавируса вовсе нет. Геннадий Онищенко попросил обратить внимание на статистику и на то, что с коронавирусом сейчас борются в 188 странах на Земле.

Также санитарный врач высказался о летальности от гриппа и коронавируса. По его словам, в общем итоге от гриппа действительно ущерб выше, чем от COVID-19, но лишь потому, что каждый осенне-зимний период гриппом заболевают от 200 до 900 миллионов человек. Также летальность от коронавируса выше у людей старше 70 лет.

Накануне в Петербург доставили 400 доз вакцины.

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