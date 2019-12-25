В Петербург доставили 400 доз вакцины

Препарат поступил на Центральную фармацевтическую базу.

В Петербург доставили первую крупную партию вакцины от коронавируса в 400 доз, сообщил комитет по здравоохранению города.

Директор Центральной фармацевтической базы Любовь Полякова отметила, что на предприятии есть все условия, чтобы хранить препарат при температуре не выше минус 18 градусов. Вакцину поместили в холодильную камеру, где поддерживается температура минус 23-24 градуса.

Оттуда вакцина поступит в Городскую больницу №40 и одну из поликлиник Красногвардейского района. В первую очередь прививку сделают медицинским работникам.

До конца города в Петербург доставят из центра Гамалеи 4667 доз препарата.

Ранее мы писали, что клинические исследования вакцины от коронавируса центра "Вектор" проведут в Петербурге.

Фото: пресс-служба комитета по здравоохранению