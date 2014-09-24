Эксперт рассказал, что COVID-19 сильно отличается от вируса гриппа в вопросе мутаций.

Геннадий Онищенко назвал коронавирус консервативным. Об этом академик РАН и бывший главный санитарный врач России сообщил в интервью журналистам "РИА Новостей". По мнению специалиста, возбудителю инфекции COVID-19 не свойственны те изменения, которые обычно медики фиксируют у вируса гриппа.

Также российский эксперт прокомментировал слова президента Итальянского общества вирусологии профессор Арнальдо Карузо. Тот в интервью местному агентству AdnKronos рассказал, что микробиологи обнаружили на севере Италии "нигерийский" штамм коронавируса. Медики переживают о том, что существующие вакцины будут недостаточно эффективны против данного штамма.

То, что сейчас называется штаммами коронавируса - это "подтипы", а не новые штаммы. Поэтому распространяющиеся сейчас подтипы – это тот же самый штамм. Единственное отличие — он мутирует и приобретает новые свойства Геннадий Онищенко, академик РАН

Онищенко напомнил, что новый штамм будет фиксироваться специалистами тогда, когда вирус перейдет с животных на человека.

Онищенко призвал не выбирать себе вакцину от коронавируса, а прививаться той, что есть.

Фото: пресс-центр "МИА Россия сегодня"