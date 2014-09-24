Геннадий Онищенко назвал коронавирус консервативным. Об этом академик РАН и бывший главный санитарный врач России сообщил в интервью журналистам "РИА Новостей". По мнению специалиста, возбудителю инфекции COVID-19 не свойственны те изменения, которые обычно медики фиксируют у вируса гриппа.
Также российский эксперт прокомментировал слова президента Итальянского общества вирусологии профессор Арнальдо Карузо. Тот в интервью местному агентству AdnKronos рассказал, что микробиологи обнаружили на севере Италии "нигерийский" штамм коронавируса. Медики переживают о том, что существующие вакцины будут недостаточно эффективны против данного штамма.
То, что сейчас называется штаммами коронавируса - это "подтипы", а не новые штаммы. Поэтому распространяющиеся сейчас подтипы – это тот же самый штамм. Единственное отличие — он мутирует и приобретает новые свойства
Геннадий Онищенко, академик РАН
Онищенко напомнил, что новый штамм будет фиксироваться специалистами тогда, когда вирус перейдет с животных на человека.
Онищенко призвал не выбирать себе вакцину от коронавируса, а прививаться той, что есть.
Фото: пресс-центр "МИА Россия сегодня"
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