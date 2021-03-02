Эксперт рассказал, что следует довериться врачам.

Бывший российский главный санитарный врач Геннадий Онищенко призвал не выбирать себе вакцину от коронавируса, а прививаться той, что есть в стране. Об этом академик РАН и первый заместитель председателя комитета по образованию и науке от Госдумы рассказал на пресс-конференции журналистам. Специалист скептически отнесся к тенденции граждан выбирать, каким именно препаратом прививаться. Чиновник уверен, что все зарегистрированные вакцины от COVID-19 доказали свою эффективность и безопасность.

Вот эта вот новомодная тенденция выбирать себе вакцину, собирать по ней данные, с одной стороны, конечно же, меня радует, потому что люди наконец-то начали интересоваться...Но не в этом дело - давайте доверять врачам, давайте будем идти на вакцинацию, и там врач примет решение Геннадий Онищенко, российский депутат

Эксперт напомнил, что в прививочном пункте пациентам предложат ту вакцину, которая есть в настоящее время. На данный момент в России для использования одобрено три препарата.

Онищенко заявил о формировании в Москве популяционного иммунитета к COVID.

Видео: Youtube/НСН - Национальная Служба Новостей