OnePlus 10 Pro представили на рендерах

На сайте авторитетного инсайдера OnLeaks появились рендеры предстоящего флагмана от OnePlus.
По предварительной информации, он имеет 6,7-дюймовый дисплей. Частота обновления изображения гаджета может достигать отметок в 120 Гц.
Основная камера получит 50 Мп, автономность устройства будет достигаться с помощью аккумулятора на 5000 мА/ч.
Ранее стало известно, что Петербург стал одним из лидеров по количеству покупок на AliExpress в "черную пятницу".
Видео: Youtube/91mobiles
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