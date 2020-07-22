OnePlus 10 Pro представили на рендерах

По предварительной информации, он имеет 6,7-дюймовый дисплей.

На сайте авторитетного инсайдера OnLeaks появились рендеры предстоящего флагмана от OnePlus.

По предварительной информации, он имеет 6,7-дюймовый дисплей. Частота обновления изображения гаджета может достигать отметок в 120 Гц.

Основная камера получит 50 Мп, автономность устройства будет достигаться с помощью аккумулятора на 5000 мА/ч.

Ранее стало известно, что Петербург стал одним из лидеров по количеству покупок на AliExpress в "черную пятницу".

Видео: Youtube/91mobiles