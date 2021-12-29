Официально представлен флагманский смартфон OnePlus 10 Pro

Новинка будет выпущена в трех вариантах.

Компания OnePlus официально анонсировала новый флагманский смартфон OnePlus 10 Pro.

Новинку оснастили 6,78-дюймовым дисплеем. Частота обновления изображения гаджета может достигать отметки в 120 Гц. Разрешение экрана – 1440p, основная камера представлена тремя датчиками – 48, 50 и 8 Мп, в корпусе находится аккумулятор на 5000 мА/ч.

Смартфон работает под управление операционной системы Android 12 с оболочкой ColorOS 12.1.

"Прошка" будет выпущена в трех вариантах. Устройство с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти обойдется в 737 долларов, 8 ГБ + 256 ГБ – в 785 долларов, 12 ГБ + 256 ГБ – в 831 доллар.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что презентация нового iPhone SE должна состояться весной 2022 года.

Видео: YouTube / DigiIntegrity