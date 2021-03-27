OnePlus представит возможности своих флагманов 

Камеры смартфонов позволяют запечатлеть некое природное явление.

Компания OnePlus заявила, что наглядно представит пользователям возможности камер смартфонов OnePlus 9 и 9 Pro. Мероприятие запланировано на 29 марта и продлится три дня.

В компании заявляют, что камера Hasselblad смартфонов OnePlus 9 и 9 Pro сможет запечатлеть некое чрезвычайно редкое природное явление, практически не видимое невооружённым глазом. По словам экспертов, возможно, это как-то связано с луной. Снимки будут распространяться в интернете на протяжении всего мероприятия.

Последний день мероприятия совпадёт с появлением в свободной продаже OnePlus 9 Pro. В первый день количество предзаказов на новые смартфоны в три раза превысил аналогичный показатель для OnePlus 8.

Ранее производитель Xiaomi Mi Band представил неубиваемые умные часы.

Видео: OnePlus/YouTube