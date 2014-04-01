Представлены OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro с камерой от Hasselblad

Устройства оснащены мощным процессором Snapdragon 888, продвинутыми камерами.

В минувший понедельник, 22 марта, компания Sony официально представила OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro с камерой от Hasselblad. Презентация размещена на официальном YouTube-канале OnePlus.

Известно, что смартфон OnePlus 9 Pro оснащен основным модулем Sony IMX 789 и вспомогательным 50-мегапиксельным широкоугольным датчиком. Также новинка получила специальный режим под названием "Hasselblad Pro Mode". Более того, смартфон получил изогнутый 6,7 дюймов дисплей.

Оба смартфона имеют память в 128 или 256 Гбайт, камеру на 48 Мп, а также поддержку видео в разрешении 8K со скорость 30 кадров в секунду. Более того, фронтальная камера составляет 16 Мп.

Ранее мы сообщали о том, что производитель Xiaomi Mi Band представил неубиваемые умные часы.

Видео: OnePlus/YouTube