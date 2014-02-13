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Производитель Xiaomi Mi Band представил неубиваемые умные часы

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Версия Pro получила защиту от воды 10ATM.

Во вторник, 23 марта, стало известно о том, что Xiaomi представил неубиваемую модель умных часов под собственной маркой Amazfit — Amazfit T-Rex Pro. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что новая версия часов получила защиту от воды 10ATM. Стоит отметить, что предыдущая модель фитнес-браслета имеет только 5ATM. Кроме того, компания применила новый оптический датчик BioTracker 2 PPG, который поможет точнее отслеживать пульс. 

Также у часов имеется поддержка отслеживания насыщенности крови кислородом (SpO2).

Ранее мы сообщали о том, что TikTok планирует ввести групповые чаты.

Видео: Amazfit Global/YT

Теги: xiaomi, общество, технологии, часы
Категории: Общество, Мировые новости, Лента новостей,

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