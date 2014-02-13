Производитель Xiaomi Mi Band представил неубиваемые умные часы

Версия Pro получила защиту от воды 10ATM.

Во вторник, 23 марта, стало известно о том, что Xiaomi представил неубиваемую модель умных часов под собственной маркой Amazfit — Amazfit T-Rex Pro. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что новая версия часов получила защиту от воды 10ATM. Стоит отметить, что предыдущая модель фитнес-браслета имеет только 5ATM. Кроме того, компания применила новый оптический датчик BioTracker 2 PPG, который поможет точнее отслеживать пульс.

Также у часов имеется поддержка отслеживания насыщенности крови кислородом (SpO2).

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Видео: Amazfit Global/YT