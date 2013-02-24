TikTok планирует ввести групповые чаты

Функцию могут внедрить уже в этом году.

Инсайдеры предполагают, что в приложении TikTok могут ввести групповые чаты в рамках сервиса. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Собеседник агентства рассказал, что так в сети планируют развить возможности для общения и создать условия для взаимодействия между блогерами и пользователями платформы. Новинка позволит TikTok конкурировать с социальной сетью Facebook, считают источники. В планах компании сделать групповые чаты незашифрованными.

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