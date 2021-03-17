Видео Piterville набирают тысячи просмотров и сотни комментариев. Одно из самых популярных было снято на Дворцовой площади.

Фанаты буквы "еръ": тиктокеры Piterville снимают видео о героях дореволюционной России. Выпускники петербургского театрального вуза придумывают сюжеты о барской и крестьянской жизни.

В 2016 году мы решили поздравить своего друга с днем рождения, придумали снять клип. У него кличка Граф, поэтому мы подумали, что должен быть исторический клип, взяли усы, костюмы. Думали, что это будет взрыв, но тогда так не получилось. Кирилл Щербина, актер

Спустя несколько лет ребята продолжили снимать видео в исторических костюмах, но уже для TikTok. Видео набирают тысячи просмотров и сотни комментариев, одно из самых популярных снято на Дворцовой площади.

Многие пишут, что не знают, что больше любят: наши тиктоки или комментарии под ними. Мы там отвечаем, и люди любят упражняться в изящной словесности, добавляют нашу любимую "еръ", старые словечки. Очень часто приходят образовывать в комментариях, мы радостно говорим спасибо за знания, за историю. Николай Карпов, актер

Героями видео становятся литературные персонажи: Родион Раскольников, Пьер Безухов и Евгений Онегин. Актеры перевоплощаются не только в вымышленных персонажей, но и в самих писателей: Пушкина, Лермонтова и Чехова.

Самый известный, кого я играл, это Чехов. Причем мы вообще не планировали, что это будет Чехов. У нас были усы, костюм помещиков и пенсне, все начали писать, смотрите, это Чехов сидит. Дмитрий Репин, актер

Актеры планируют начать снимать видео про персонажей из романа Тургенева "Отцы и дети".

Ранее мы рассказывали историю петербургского блогера Точно Алиса, ей принадлежит популярный в TikTok мем про Наташу.

Фото и видео: PiterTV, Piterville

Выражаем благодарность за предоставление площадки для съемки библиотеке им. Лермонтова.