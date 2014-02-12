Петербург стал одним из лидеров по количеству покупок на AliExpress в "черную пятницу"

За время распродажи россияне сделали покупки на AliExpress Россия на 33,3 млрд рублей. Оборот локального бизнеса AliExpress составил 13,4 млрд рублей, что почти в 2,5 раза выше прошлого года.

AliExpress Россия раскрыл Piter.tv итоги результаты главной распродажи года. Продажи товаров на платформе в период распродажи (11 и 12 ноября и несколько дней разогрева перед распродажей) составили 33,3 млрд рублей. Оборот локального бизнеса превысил 13,4 млрд рублей – по сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 136%. Всего за период распродажи было сделано более 25,6 млн заказов. Ежедневная аудитория (DAU) на 11 ноября превысила 12,5 млн человек, что является рекордом для AliExpress в России.

Чаще всего покупки на распродаже совершали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Казани, Ростова-на-Дону, Самары и Уфы.

Согласно данным, чаще всего покупали ювелирные украшения, аксессуары для мобильных телефонов, товары для рукоделия, товары для праздников, а также товары для кухни и бара. В топ категорий по обороту в денежном выражении вошли мобильные телефоны, ноутбуки, техника для уборки дома, портативная аудио и видеотехника, а также домашняя аудио и видеотехника.

Больше всего денег горожане потратили на покупку смартфонов. Чаще выбирали OnePlus 9 Pro, Realme 8 Pro, Apple MacBook Air 13, Xiaomi Redmi Note 10s, Samsung Galaxy M12.

Отмечается, что общий ассортимент, представленный на распродаже 11.11, превысил 209 млн товаров.

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