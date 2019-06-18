Компактный Google Pixel 6a показали на рендерах

Кадры со смартфоном распространились по соцсетям.

Компактный гаджет Google Pixel 6a разработчики показали на первых рендерах. Изготовители напомнили, что мобильное устройство будет продаваться в средней ценовой категории. Кадры со смартфоном опубликован блогер Стив Макфлай (@OnLeaks), а также портал 91mobiles. В ролике заметно, что новый телефон напоминает стандартную модель Pixel 6.

Модель отличается отсутствием квадратного выступа камеры 5a. Его заменили на горизонтальную полосу с двойной камерой. По предположениям экспертов, она будет включать в себя сверхширокоугольный объектив на 12 МП, а также светодиодную вспышку. На задней панели разработчики отказались от размещения сканера отпечатков пальцев. Эта функция перенесена на подэкранную версию.

На рендерах также презентована фронтальная камера в верхней центральной части экрана. . Смартфон вероятнее всего будет оснащен 6,2-дюймовым OLED дисплеем при габаритах гаджета в 152,2×71,8×8,7 мм.

Напомним, что Google Pixel 6a станет первым телефоном Google серии A, в котором не будет разъема на 3,5 мм.

В Японии выпустили компактный смартфон Balmuda Phone с 4,9-дюймовым экраном.

Фото и видео: Youtube/91mobiles