Омбудсмен Москвы сообщила, что переполненные камеры в Сахарово расселили

Все задержанных перевели в другие камеры.

Омбудсмен Москвы по правам человека сообщила, что переполненные камеры в Сахарово расселили. Об этом Татьяна Потяева рассказала журналистам РИА Новостей". По сведениям от уполномоченной, в ситуации, которая произошла в спецприемнике в Новой Москве уже разобрались. Задержанные на несогласованных акциях в поддержку Алексея Навального расселены по другим камерам.

Мы разобрались с этой ситуацией. Сейчас все молодые люди расселены в другие камеры Татьяна Потяева, омбудсмен по правам человека в Москве

Напомним, что ранее в социальных сетях стал распространяться ролик, в котором был заснят спецприемник в Сахарово. В кадре видно, что в нем временно размещены 28 человек, хотя помещение рассчитано на 8 мест. Всех задержанных туда привезли в ночь на 4 февраля.

Главреда "Медиазоны" и еще 27 человек отправили в восьмиместную камеру.

Фото: Piter.tv, Facebok/Татьяна Потяева