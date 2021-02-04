Главреда "Медиазоны" и еще 27 человек отправили в восьмиместную камеру

Издание "Проект" также опубликовало видео из женской камеры ИВС.

Главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова и еще 27 человек отправили в восьмиместную камеру в изоляторе временного содержания в деревне Сахарово. Об этом сообщает издание "Подъём".

Сообщается, что помещение, где граждане должны отбывают арест, рассчитано на восемь человек — однако в нём уже находится 28 человек. При этом у изолятору прибывают новые автобусы с задержанными - из-за переполненности камер внутри они вынуждены ждать у ИВС по пять-шесть часов на морозе, так как водители для экономии энергии выключают двигатели.

Издание "Проект" также опубликовало видео из женской камеры ИВС. Она также переполнена, там нет матрасов.

Ранее мы писали, что главного редактора "Медиазоны" арестовали на 25 суток.

Видео: Telegram / Проект