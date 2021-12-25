Александр Стариков рассказал о завершении расследовании против экс-сотрудников ИВС.

Раскрыты подробности о расследовании побега из подмосковного ИВС. Информацией с журналистами телеканала "Россия-24" поделился начальник регионального управления Следственного комитета. Александр Стариков рассказал подробности о ходе расследования, касающегося побега пяти заключенных, находившихся в изоляторе временного содержания на территории Истры. В данный момент завершено расследование по факту участия бывших сотрудников ИВС в преступлении. СК РФ не нашел доказательств этому обвинению.

Мы завершили расследование фактически в отношении сотрудников ИВС. Мы пришли к выводу, что умышленного соучастия, которое бы именно преступным соучастием было, нет, мы таких доказательств не получили. Александр Стариков, глава СК РФ по Московской области

Эксперт подчеркнул, что следствие имеет достаточную доказательную базу о халатном отношении экс-работников ИВС к своим обязанностям. Стариков заметил, что ему докладывали о том, что были приняты определенные меры по предотвращению подобной ситуации. Эти меры связаны как с нагрузкой, так и техническими моментами в работе.

Из колонии в Волгограде сбежали двое заключенных.

Фото и видео: YouTube / Россия-24