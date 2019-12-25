Оба мужчины были осуждены за кражу.

Из колонии в Волгограде сбежали двое заключенных. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на представителя регионального УФСИН. По данным надзорного ведомства, осужденные находились в колонии-поселении под номером три. В настоящее время ведется розыск мужчин. Позже будет опубликована более подробная информация о преступниках.

Ведется розыск совместно с полицией. Георгий Вязовиков 1998 года рождения и Дмитрий Корней 2002 года рождения. пресс-служба ФСИН по Волгоградской области

Известно, что Вязовиков осужден в Краснодаре в октябре 2020 года. Его признали виновным в краже и вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления. Он должен быть лишен свободы два года. Его "коллега" Корней осужден в июне 2021 года в Армавире. Его наказали 3,5 годами за кражу. По факту побега СК РФ возбудил уголовное дело по части 2 статьи 313 УК РФ.

В Ленинградской области еще более 2 тыс. камер подключат к единой системе видеонаблюдения.

Фото: Piter.tv

