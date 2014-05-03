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В Ленинградской области еще более 2 тыс. камер подключат к единой системе видеонаблюдения
Сегодня, 17:57
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В Ленинградской области еще более 2 тыс. камер подключат к единой системе видеонаблюдения

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Так, на въезде и главной улице установили 11 камер.

В субботуу, 13 ноября, в Старой Ладоге начала работать система интеллектуального уличного видеонаблюдения для обеспечения общественной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Так, на въезде и главной улице установили 11 камер. Предполагается, что они позволят организовать контроль общественной безопасности жителей и гостей Старой Ладоги. 

Сегодня к региональной системе видеонаблюдения присоединены уже более 1030 камер. В скором времени к единой системе видеонаблюдения региона планируют подключить ещё более 2000 камер. Также будут подключены системы мониторинга и видеоконтроля муниципальных образований, социально-значимых объектов и учреждений культуры, а также видеодомофонов и терминалов "гражданин-полиция".

Ранее в Петербурге будут судить женщину, которая оставила ребенка с инвалидностью без коляски. Побег женщины после преступления засняли камеры видеонаблюдения.

Фото: Piter.tv
 

Теги: видеокамеры, единая система, камеры видеонаблюдения
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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