В Ленинградской области еще более 2 тыс. камер подключат к единой системе видеонаблюдения

Так, на въезде и главной улице установили 11 камер.

В субботуу, 13 ноября, в Старой Ладоге начала работать система интеллектуального уличного видеонаблюдения для обеспечения общественной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Так, на въезде и главной улице установили 11 камер. Предполагается, что они позволят организовать контроль общественной безопасности жителей и гостей Старой Ладоги.

Сегодня к региональной системе видеонаблюдения присоединены уже более 1030 камер. В скором времени к единой системе видеонаблюдения региона планируют подключить ещё более 2000 камер. Также будут подключены системы мониторинга и видеоконтроля муниципальных образований, социально-значимых объектов и учреждений культуры, а также видеодомофонов и терминалов "гражданин-полиция".

Ранее в Петербурге будут судить женщину, которая оставила ребенка с инвалидностью без коляски. Побег женщины после преступления засняли камеры видеонаблюдения.

Фото: Piter.tv

