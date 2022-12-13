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В ИВС нашли тело петербуржца, обвиняемого во взяточничестве
Сегодня, 16:50
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В ИВС нашли тело петербуржца, обвиняемого во взяточничестве

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Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти.

В Петербурге следователи устанавливают обстоятельства смерти обвиняемого в изоляторе временного содержания в Московском районе города. 

В помещении ИВС УМВД России по Московскому району 17 февраля было найдено тело 48-летнего мужчины, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве.

Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Петербурге под окнами дома нашли тело начальника управления финансового обеспечения ЗВО.

Фото: Piter.tv

Теги: взятка, ивс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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