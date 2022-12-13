В ИВС нашли тело петербуржца, обвиняемого во взяточничестве

В Петербурге следователи устанавливают обстоятельства смерти обвиняемого в изоляторе временного содержания в Московском районе города.
В помещении ИВС УМВД России по Московскому району 17 февраля было найдено тело 48-летнего мужчины, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве.
Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее в Петербурге под окнами дома нашли тело начальника управления финансового обеспечения ЗВО.
Фото: Piter.tv
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