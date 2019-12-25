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Олимпийские игры в Токио перенесут уже в третий раз
Сегодня, 19:55
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Олимпийские игры в Токио перенесут уже в третий раз

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Игры в Японии дважды переносились в XX веке.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" обратили внимание на то, что Японии не везет с проведением Олимпийских игр. За всю историю страны их переносят уже в третий раз. 

В 1940-м году соревнования перенесли из-за начала японо-китайской войны, а затем они и вовсе не состоялись из-за второй мировой войны. Причиной переноса Игр в 1964-м году стала жара, их провели осенью. В этот раз мероприятие пришлось перенести из-за коронавируса. 

Накануне стало известно, что Олимпийские игры 2020 в Токио пройдут в 2021-м году. Они были запланированы на 24 июля - 9 августа.

Фото: olympic.ru 

Теги: олимпийские игры, токио
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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