Олимпийские игры в Токио перенесут на следующий год

Об этом сообщили в Международном олимпийском комитете

Как сообщает издание USA Today, Летние Олимпийские игры в Токио будут перенесены на 2021 год в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщил член Международного олимпийского комитета (МОК - прим.) Дик Паунд.

"Исходя из той информации, которая есть у МОК, решение о переносе Олимпиады уже принято. Детали еще обговариваются, но Игры точно не начнутся 24 июля. Это все будет проходить поэтапно. Мы отложим Олимпиаду и начнем переговоры о новых сроках" - сказал Паунд.

Напомним, Летние Олимпийские игры в Токио должны пройти в период с 24 июля по 9 августа.

Ранее мы писали о том, что МОК еще не принял решение о проведении Игр.

Видео: YouTube / @Al Jazeera Turk