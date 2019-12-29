Олимпийская чемпионка Сотникова объявила о завершении карьеры

Спортсменка сосредоточится на собственном здоровье.

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры. Об этом спортсменка рассказала в эфире передачи "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".

Аделина пояснила, что хочет быть здоровой и счастливой, поэтому ей придется завязать с профессиональным спортом. Однако девушка готова выходить на лед ради поклонников в творческих проектах. С 2016 года олимпийская чемпионка выступает в ледовых шоу. В 2017 году она ушла от тренера Елены Буяновой.

Напомним, что в феврале 2020 года Сотникова перенесла операцию. После этого ее ждет длительная реабилитация.

Ранее российский фигурист Алиев стал чемпионом Европы.

Видео и фото: Instagram/adelina_sotnikova14