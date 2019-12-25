Фигуристку Аделину Сотникову госпитализировали в Москве

Диагноз и состояние спортсменки не уточняется.

В московскую клиническую больницу госпитализирована олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова. Об этом 18 февраля сообщили РИА Новости.

Девушку направили в отделение первой нейрохирургии, но состояние и диагноз фигуристки не уточняется. Издание Sport24, тем временем, сообщило, что 23-летняя спортсменка уже не первый день находится в больнице и перенесла операцию. На кадрах ресурса девушка сидит в шейном воротнике в больничном коридоре.

Ранее мы рассказывали, что в Японии выбрали девиз летней Олимпиады 2020 года.

Фото: Instagtam / adelina_sotnikova14