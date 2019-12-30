Российский фигурист Алиев стал чемпионом Европы

На втором месте тоже расположился россиянин.

Российский фигурист Дмитрий Алиев стал чемпионом Европы в австрийском Граце. За короткую и произвольную программу спортсмен набрал 272,89 балла. Об этом сообщила "Лента.ру". Алиев является чемпионом России. Среди наград фигуриста есть также серебряная медаль чемпионата Европы за 2018 год.

На второй позиции расположился еще один наш соотечественник. Место отдано Артуру Даниеляну с 246,74 баллами. Он является серебряным чемпионом России. На третьей позиции находится грузин Морис Квителашвили с 246,71 балла

Напомним, что 22 января Алиев с двумя недокрутами по итогам короткой программы набрал 88,45 балла. Таким образом после нее он занимал лишь вторую позицию в рейтинге. Тогда он уступал чеху Михаэлю Бржезине, который в итоге стал седьмым

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Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

