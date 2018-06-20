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Татьяна Тарасова послала "к чертовой матери" Зырянова, раскритиковавшего фигурное катание
Сегодня, 20:07
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TretyakovaS

Татьяна Тарасова послала "к чертовой матери" Зырянова, раскритиковавшего фигурное катание

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Тарасова резко ответила на слова бывшего футболиста "Зенита" Константина Зырянова про фигурное катание.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова резко ответила на слова экс-футболиста "Зенита" Константина Зырянова. 

"Кто это такой? Какое он имеет значение? Сказал и сказал. Я не буду ему отвечать. Я не участвую в этих кошмарных дебатах – кто лучше, кто хуже. Кто его вообще спросил? Он имеет какое-то влияние на что-то? Пошел к чертовой матери. Все!" - сказала Тарасова НСН. 

В прошлый четверг футболист назвал фигурное катание "кошмарным видом спорта", так как в 18 лет спортсмен уже заканчивает карьеру.

Фото: ВКонтакте/LIFE | Новости

Теги: зенит, новости петербурга, новости спб, татьяна тарасова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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