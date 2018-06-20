Татьяна Тарасова послала "к чертовой матери" Зырянова, раскритиковавшего фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова резко ответила на слова экс-футболиста "Зенита" Константина Зырянова.

"Кто это такой? Какое он имеет значение? Сказал и сказал. Я не буду ему отвечать. Я не участвую в этих кошмарных дебатах – кто лучше, кто хуже. Кто его вообще спросил? Он имеет какое-то влияние на что-то? Пошел к чертовой матери. Все!" - сказала Тарасова НСН.