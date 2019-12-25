Тарасова отметила номер Бузовой и Соловьева на шоу "Ледниковый период"

Она похвалила пару, несмотря на то, что Бузова упала во время выступления.

Тренер по фигурному катанию и член жюри шоу "Ледниковый период" на Первом канале Татьяна Тарасова похвалила номер Ольги Бузовой и Дмитрия Соловьева. Она одобрила выступление пары, несмотря на то, что Ольга упала на лед.

В одиннадцатом выпуске программы Бузова и Соловьев выступали под музыку Lux Aeterna из картины "Реквием по мечте". Во время выступления Бузова довольно удачно исполнила несколько поддержек. Однако когда партнер Дмитрий Соловьев опустил ее на лед, она упала. Этот промах стал для пары решающим – Бузова и Соловьев получили низкие оценки.

"Как жалко, что остался всего один эпизод. Тебе не хватает, может быть, месяца, и ты бы нам тут вообще показала такое! Чтобы все ахнули!" – заявила Тарасова в эфире Первого канала, добавив, что в теме "любовь" можно падать и вставать, и опять падать.

Ранее мы писали, что реалити-шоу "Дом-2" перестанет выходить на ТНТ с 2021 года.

Фото: Instagram / buzova86