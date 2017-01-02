Фигурист из Санкт-Петербурга Дмитрий Алиев впервые в карьере выиграл чемпионат России

На чемпионате России по фигурному катанию среди мужчин-одиночников первое место занял Дмитрий Алиев.

На Чемпионате России по фигурному катанию первое место среди мужчин-одиночников впервые в своей карьере выиграл петербуржец Дмитрий Алиев.

Сейчас в Красноярске проходит Чемпионат России по фигурному катанию. Сегодня завершились соревнования среди мужчин - одиночников. Победителем стал 20-летний Дмитрий Алиев из Санкт-Петербурга. Для него это первая такого рода победа.

В прошлом году Чемпионат России выиграл Максим Ковтун, который в апреле 2019 года завершил свою спортивную карьеру.

Фото: Instagram/ Дмитрий Алиев