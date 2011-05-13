Звезда получила эпизодическую роль в иностранном кино.

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова снялась в голливудском фильме. Информацией об этом звезда ТВ поделилась во время интервью для YouTube-канала Ирины Безруковой "Начало". Гостья шоу рассказала, что очень хочет сняться в кино, хотя уже попробовала свои силы в иностранной картине.

По секрету скажу, недавно у меня был небольшой эпизод в голливудском фильме...небольшое начало большого будущего в киноиндустрии. Ольга Бузова, телеведущая

Бузова объяснила, что получила небольшую роль в полнометражном фильме. Он будет показан в том числе и на территории РФ. При этом звезда не стала раскрывать название картины и имя ее режиссера. Гостья шоу напомнила интервьюеру о том, что в 2017 году снималась в отечественном кино. Речь идет о фильме Кирилла Плетнева "Жги!".

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Фото и видео: YouTube / Начало