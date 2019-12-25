Олег Соколов попросил допросить предполагаемого "любовника" убитой Анастасии Ещенко в Украине

Подсудимый продолжил настаивать на том, что у его возлюбленной был любовник, который и испортил их отношения.

Историк Олег Соколов и его защитники попросили допросить преступника, которого мужчина считает бывшим любовником его возлюбленной Анастасии Ещенко. Бандит находится под стражей в Украине. Соколов считает, что это очень важно для рассмотрения уголовного дела, по которому он проходит в качестве подсудимого. Об этом он заявил на заседании 11-го ноября, передал корреспондент Piter.TV.

Как сообщил прокурор, гражданин, которого Соколов называет любовником Анастасии Ещенко, был пойман в Украине в апреле 2019-го года. Черного автомобиля "Ягуар", о котором ранее говорил подсудимый, у преступника найдено не было. Историк продолжил утверждать, что разлад в отношениях с девушкой произошел после того, как она связалась с уголовником под давлением от действий Евгения Понасенкова. Это произошло в июне 2018-го года. Соколов утверждает, что любовники могли видеться в 2018-м году. То, что его взяли под стражу в 2019, по его мнению, ни о чем не говорит. Чтобы узнать обо всем достоверно подсудимый попросил провести допрос этого мужчины.

Сторона обвинения обратила внимание на то, что сейчас с Украиной сложные отношения, и организовать допрос лица в нынешних условиях является фактически невозможным. Отметим, что суд на данный момент не признавал, что информация о любовнике является достоверной. Как стало известно из прошлых заседаний, о нем сам Соколов узнал, находясь в СИЗО.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга