Историк Соколов считает, что айфон за 100 тыс. рублей убитой Анастасии Ещенко подарил любовник

Олег Соколов продолжает настаивать, что все случившемся было срежиссировано, и к убийству имеют отношения третьи лица.

Подсудимый Олег Соколов уверен, что дорогостоящий смартфон его возлюбленной, которая была убита им, подарил любовник. Об этом он заявил на заседании в суде 28-го октября, передал корреспондент Piter.TV.

На одном из прошлых заседаний историк представил свою версию событий. Он считает, что до преступления его довели: Анастасия Ещенко связалась со злоумышленниками, которые разрушали их семью. По его словам, из-за травли Понасенкова пара стала часто ссориться и летом 2018-го года у девушки появился любовник. В качестве доказательства своих слов Олег Соколов привел пример с айфоном, который внезапно появился у Ещенко. Он запомнил момент, когда возлюбленная решила рассказать ему, что брат подарил ей "шикарный айфон". При этом, как считает подсудимый, у ее брата не было таких средств. Тогда Соколов ничего не заподозрил, теперь же он сожалеет о том, что не убедился у брата девушки, что подарок был действительно он него.

Этот айфон является одним из самых убедительных доказательств того, что у нее был интимный контакт. <...> Просто так 100 тыс. рублей у нее не могло оказаться. сказал Олег Соколов.

Ранее историк сообщил о том, что у любовника Ещенко было криминальное прошлое. Более того, он находится в федеральном розыске.

Фото: ВКонтакте / Анастасия Ещенко