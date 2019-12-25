Стороны уголовного дела историка Соколова продолжили спорить по поводу "любовника" убитой Анастасии Ещенко

Подсудимый назвал имя предполагаемого любовника в закрытом заседании. То, что он действительно был, на данный момент не доказано.

Государственный обвинитель получила информацию о человеке, которого подсудимый Олег Соколов назвал любовником убитой Анастасии Ещенко. Мужчина был объявлен в розыск "Интерпола". Представитель стороны потерпевших считает, что заявление о том, что у девушки был любовник, является бездоказательным.

Как удалось узнать, мужчина был пойман в 2012-м году, после чего в 2014-м году сбежал. После этого на территории России он не задерживался. Со слов государственного обвинителя, преступник привлекается к уголовной ответственности в Украине.

Подсудимый и его адвокаты ходатайствовали о том, чтобы получить информацию о мобильных телефонах и машинах гражданина, но суд отказал в удовлетворении. Дело в том, что последние сведения, которыми располагает СК РФ, были получены в 2012-м году на момент задержания.

Напомним, Олег Соколов считает, что у Анастасии Ещенко был любовник из федерального розыска. Об этом историк узнал от сокамерников. По его мнению, именно он подарил девушке дорогостоящий смартфон, а также стал причиной разлада в их отношениях. Адвокат потерпевшей стороны Александра Бакшеева с версией подсудимого не согласна.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга