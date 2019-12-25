Окружное управление маттехснабжения МВД объявило повторный аукцион на поставку 161 легкового автомобиля

В рамках первой закупки заявок от потенциальных продавцов подано не было.

Северо-Западное управление материально-технического снабжения МВД РФ объявило повторный аукцион на поставку 161 легкового автомобиля.

Ранее, в конце июля, ведомство разместило несколько закупок с целью обновления своего автопарка. Всего предполагалось приобрести более 1 тысячи автомобилей.

Из этих закупок до своего логического завершения дошла одна. По ее итогам было решено подписать контракт на поставку 210 внедорожников с УАЗом. На них выделено около 220 млн рублей.

Что касается закупки 161 машины, то, как следует из документации к июльской закупке, ни одной заявки от потенциальных продавцов правоохранители не получили. Сегодня стало известно о новой закупке с такими же параметрами.

На приобретение этой партии машин выделяется немногим более 119 млн рублей. Поставки техники запланированы на 2021-2022 годы.

Заявки от поставщиков автомобилей принимаются до 26 августа, что представляет собой довольно сжатый срок.

Фото: mvd.ru