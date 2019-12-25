Окружное управление маттехснабжение МВД планирует купить более 1 тысячи автомобилей

На это выделено более 1,1 млрд рублей.

Северо-Западное управление материально-техничего снабжения МВД России планирует существенно обновить автопарк наших правоохранителей. Для этого ведомство разместило пять закупок.

Всего предполагается купить 1035 легковых автомобилей и 11 автобусов. На это выделено более 1,1 миллиарда рублей.

Намечено, что поставки будут осуществляться в 2021-2022 годах. Заявки от потенциальных поставщиков для участия в электронных аукционах по всем закупкам принимаются до 6 августа.

Как сообщало ранее Piter.tv, полиция поощрит петербуржца, который помог поймать квартирного вора.

Фото: мвд.рф