Полиция поощрит петербуржца, который помог поймать квартирного вора

Злоумышленник не смог довести до конца преступный умысел.

Петербургская полиция намерена поощрить петербуржца, который помог предотвратить квартирную кражу и задержать вора с поличным. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, смельчака зовут Никита Калашников.

Несколько дней назад, 27 июля, полиция задержала на улице Солдата Корзуна 27-летнего уроженца соседнего государства. Злоумышленник пытался вскрыть дверь чужой квартиры, чтобы поживиться чем-нибудь ценным. Хозяйка квартиры позднее написала заявление о попытке кражи имущества на 500 тысяч рублей. Калашников вовремя заметил вора, погнался за ним, выбил из его рук нож, а затем схватил и удерживал вместе со своими знакомыми до приезда полицейских.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД