В Петербурге осудили серийного квартирного вора

Мужчина ограбил семь квартир.

Приморский районный суд Петербурга приговорил к 3,5 годам в колонии общего режима серийного квартирного вора Арсена Газзаева. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, мужчина признан виновным в семи эпизодах кражи.

Установлено, что в январе этого года Газзаев взломал окно в чужой квартире на Школьной улице, пробрался внутрь и похитил имущество на сумму свыше 181 тысячи рублей. Вор аналогичным образом ограбил еще шесть квартир, причинив хозяевам ущерб на сумму от 25 тысяч рублей до полутора миллиона.

В суде Газзаев раскаялся и полностью признал вину, на иждивении у мужчины оказался двухлетний ребенок. На учетах в диспансерах подсудимый не состоит и не работает. Помимо срока в колонии суд взыскал с вора более 300 тысяч рублей в пользу пострадавших владельцев квартир. Отмечается, что в ходе предварительного следствия одной из потерпевших вернули похищенную брошь, а другой – фигурку бронзового кабанчика.

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