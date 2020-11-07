Неадекват с пистолетом зашел в булочную на Гатчинской за деньгами из кассы

Продавец отдала разбойнику 1000 рублей из своего кошелька.

В 8 утра в субботу, 7 ноября, в булочную на Гатчинской улице зашел мужчина в медицинской маске и с пистолетом в руках. Как стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах, разбойник потребовал у продавца деньги, припугивая оружием. В нашем распоряжении оказались кадры с камер видеонаблюдения.

По словам девушки, ей пришлось отдать личные 1000 рублей из кошелька. Вероятно, касса была пуста, поскольку булочная только открылась, однако злоумышленнику добыча показалась достаточной, и он ушел с деньгами. Девушка, тем временем, обратилась за помощью в полицию. Стражи порядка проследили мужчину по камерам до дома, где и задержали. Разбойником оказался 27-летний уроженец Красноярского края.

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Видео: Piter.TV