Петербуржец порезал собутыльника в хостеле на Ладыгина

Потерпевшего увезли в состоянии средней степени тяжести.

Вечером 12 октября в полицию поступило сообщение о ножевом ранении у дома №21 по Рижскому проспекту. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, на место оперативно прибыли правоохранители.

42-летний потерпевший рассказал, что в ходе ссоры, возникшей после распития алкоголя, его собутыльник начал размахивать ножом. Удар пришелся в шею потерпевшего, мужчину госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Обидчика задержали в том же хостеле и доставили в отдел полиции, где составили административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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