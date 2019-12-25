Прокуратура РФ запросила 10 лет колонии для студента из США за нападение не полицейских

Сам Рид вину не признаёт. Говорит, что был пьян и ничего не помнит.

Прокуратура РФ запросила 10 лет колонии для студента из штата Техас Тревора Рида за нападение не полицейских в Москве. Об этом пишет "Интерфакс".

Американского гражданина обвиняют в применении к представителю власти опасного для жизни насилия.

Следствие отмечает, что в августе 2019 года Рида задержали после жалобы от жильцов одного из домов на Ленинградском шоссе. Они были недовольны тем, что мужчина громко матерится и ругается с двумя девушками.

Тревора задержали. Обвинение считает, что Рид во время поездки в полицейское отделение порвал обмундирование сотрудника правоохранительных органов, ударил его напарника, создав аварийную ситуацию на дороге.

Отмечается, что студент сопротивлялся при задержании.

Сам Рид вину не признаёт. Говорит, что был пьян и ничего не помнит.

Ранее в Хабаровске арестовали водителя "Фургаломобиля".