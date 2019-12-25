Прокуратура РФ запросила 10 лет колонии для студента из США за нападение не полицейских

Прокуратура РФ запросила 10 лет колонии для студента из штата Техас Тревора Рида за нападение не полицейских в Москве. Об этом пишет "Интерфакс".
Американского гражданина обвиняют в применении к представителю власти опасного для жизни насилия.
Следствие отмечает, что в августе 2019 года Рида задержали после жалобы от жильцов одного из домов на Ленинградском шоссе. Они были недовольны тем, что мужчина громко матерится и ругается с двумя девушками.
Тревора задержали. Обвинение считает, что Рид во время поездки в полицейское отделение порвал обмундирование сотрудника правоохранительных органов, ударил его напарника, создав аварийную ситуацию на дороге.
Отмечается, что студент сопротивлялся при задержании.
Сам Рид вину не признаёт. Говорит, что был пьян и ничего не помнит.
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