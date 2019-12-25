В Хабаровске арестовали водителя "Фургаломобиля"

Полицейские указали в протоколе дату и время, когда водитель "Фургаломобиля" не присутствовал на акциях.

В Хабаровске задержали водителя "Фургаломобиля" Ростислава Буряка. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Известно, что его доставили в полицейский отдел №7. Буряку вменяли статью о создании помех транспортного движения. После его доставили в Центральный районный суд Хабаровска, где признали виновным и арестовали на восемь суток.

Как сообщают адвокаты Буряка, полицейские указали в протоколе дату и время, когда водитель "Фургаломобиля" не присутствовал на акциях.

Ранее мы писали, что следователи проверяют причастность Фургала еще к двум преступлениям.