Окружное управления маттехсанбжения МВД подпишет контракт с УАЗом на поставку 210 автомобилей

Автозавод стал единственным участником аукциона в соответствующей закупке.

Северо-Западное окружное управление материально-технического снабжения МВД России решило подписать контракт на поставку 210 автомобилей с ООО "Ульяновский автомобильный завод". Как сообщается в материалах соответствующей закупки, ООО подало единственную заявку для участия в аукционе на определение поставщика техники.

Аукцион, соответственно, не состоялся, но заявка была признана соответствующей требованиям правоохранителей.

Сумма этой закупки составляет около 219,4 млн рублей.

Еще на один аукцион, в рамках которого управление хотело приобрести 3 автобуса (сумма закупки – около 54,8 млн рублей), заявок подано не было. По третьей закупке – управление МВД собиралось купить еще 8 автобусов – также поставщик не был определен. Только одна компания (в документации не приводится ее название) подала заявку. Но управление МВД сочло ее несоответствующей своим требованиям.

Как сообщало ранее Piter.tv, окружное управление маттехснабжения МВД планирует прибрести 36 ГАЗелей.

Фото: mvd.ru