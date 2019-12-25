Окружное управление маттехснабжения МВД планирует купить по 3 грузовика и самосвала

На это выделено 28 миллионов рублей.

Северо-западное окружное управление материально-технического снабжения МВД РФ хочет купить 3 грузовика, 3 самосвала и один полуприцеп. Как следует из закупки, размещенной ведомством, эти транспортные средства приобретаются в рамках государственного оборонного заказа.

На всю эту технику выделяется 28,25 миллиона рублей. Заявки от компаний, желающих предложить свои автомобилей, управление принимает до 12 августа. По данным источников, приобретены, вероятно, будут "КАМАЗы".

Как сообщало ранее Piter.tv, управление также планирует купить более 1 тысячи легковых автомобилей. Поставщик этой техники пока не определен.

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