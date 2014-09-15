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Около станции метро "Лесная" произошло ДТП и образовалась пробка

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Причиной дорожных неприятностей стал сломанный светофор

Сегодня, 10 мая, на Кантемировской улице произошла автомобильная авария. На участке возле метро "Лесная" образовался затор. Об этом сообщили свидетели случившегося в телеграм-канале "Мегаполис Онлайн".

По словам очевидцев, причиной дорожных неприятностей стал сломанный светофор, который находится на перекрестке с Большим Сампсониевским проспектом. 

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: появилась информация о петербуржце, который прыгал по патрульной машине 9 мая.

Видео: Телеграм / Мегаполис Онлайн

Теги: дтп, кантемировская, метро лесная, пробка
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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