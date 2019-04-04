Появилась информация о петербуржце, который прыгал по патрульной машине 9 мая

Мужчина поспорил с друзьями на 10 тыс. рублей, что пробежит по автомобилю полицейских. Теперь на него завели дело.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника, который прыгал по патрульной машине накануне, 9 мая. Инцидент произошел на Университетской набережной. Подозреваемым оказался 33-летний житель Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Выяснилось, что горожанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил поспорить с друзьями на 10 тыс. рублей, что сможет пробежать по автомобилю полицейских. Обещанное хулиган даже перевыполнил, начав прыгать по капоту.

"По горячим следам" шутника поймали. Против него возбудили уголовное дело.

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Фото: Piter.tv